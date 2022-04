Delapierre JONATHAN

Dans le monde de l'entreprise depuis 2005, j'ai acquis, grâce à un parcours scolaire axé sur le management d'équipe et, grâce à une entreprise riche de culture qui est Disneyland Paris, des compétences managériales dans la gestion de petites équipes (+ ou - 6 personnes) et de grandes équipes ( + ou - 90 personnes).

J'ai le sens du service client, de l'esprit d'équipe et d'entreprise, d'organisation.

Je possède une forte capacité d'adaptation, de communication et de décision.

Avec un vrai esprit de leadership, j'aime le coaching et organiser le travail. J'ai egalement une experience confirmée dans la planification et la formation.