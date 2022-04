Peut-on vivre au paradis et se croire en enfer. Comment n'être pas révolté par un tel gâchis, par cet art de transformer le bien-être en mal vivre ?

Pourquoi cette France dont la réussite était célébrée dans le monde entier se retrouve-t-elle en désespérance morale, en déroute financière ? Et si ce pessimisme apeuré tenait précisément au refus de dire les choses ?



Les vérités qui dérangent sont les plus utiles à entendre...