Delaure Genevieve NGO PAGAL

Responsable d'une équipe de 32 personnes,J'ai toujours mené à bien les missions (recrutement,Formation,reporting...)à moi confiées.



Mes responsables disent de Moi que je suis dotée d'un grand sérieux et d'un réel sens de l'organisation pour gérer et coordonner les activités.

Cependant je suis dans une phase de stagnation totalement contraire à mes ambitions (évolution),d'où mon initiative à aller chercher ce Sésame là (Master 2/MBA) qui sera un atout considérable pour moi et un atout complétif pour ma future entreprise compte tenu du contexte actuel.

Gagner en compétence et en expérience,dans ce domaine qui est aussi riche ,complexe que varié,pour à terme ouvrir un cabinet de consulting Rh.



Mes compétences :

Gestion des temps de travail.

Recrutement et formation en lien avec la politique

SIRH

droit du travail

Administration du personnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel