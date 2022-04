Delay CELINE

Designer graphique, illustratrice inventive et rigoureuse, j’ai acquis des compétences qui me permettent de répondre à tout type de brief et d'adapter les techniques en fonction des besoins.

Je suis souvent en mesure de mener un projet du concept à la réalisation .



Logo, charte graphique, illustration, relooking

Affiche, plaquette, packaging, flyer...

Webdesign, mise en page, animation Flash

Retouche photo, photomontage



Aujourd'hui mes compétences me permettent de dispenser des formations professionnelles dans les domaines de la PAO et du Web design, pour ma propre structure mais aussi pour des organismes tels que M2i ou encore Mandyben.



J'aime travailler sur des projets de communication visuelle ou multimédia.



Plus de renseignements sur mon site :

http://www.formation-graphisme-marseille.com





Mes compétences :

Publicité

Communication

Infographie

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Web design