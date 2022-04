Merci à vous qui consultez mon parcours professionnel. J’espère qu’il vous donnera envie de me contacter pour que nous évaluions, ensemble, l’opportunité que pourrait représenter mon embauche en tant que responsable pédagogique. Je vous laisse juger.

Ce qui me caractérise, c’est la volonté de me nourrir de chaque expérience afin d’être en mesure de vous proposer un panel panoramique de compétences, dans lequel vous pouvez puiser à votre guise…



Mon passé



Formatrice pendant 20 ans, directrice artistique, opératrice PAO, graphiste, consultante, formatrice PAO et multimédia, responsable pédagogique, mon histoire professionnelle est celle d’une personne qui a suivi divers chemins.

Pendant dix ans, j’exerce en tant que gérante et responsable formations à l’Atelier du Pixel, une expérience riche humainement.

Je suis à la fois actrice et conseillère, sur le devant de la scène et en coulisses, faisant au mieux pour agir de manière pertinente. J’apporte mon savoir-faire et mon savoir-être.



Mon futur

Il est à vos côtés, j’espère. Vous qui cherchez une responsable pédagogique disponible rapidement. Vous qui souhaitez déléguer le pilotage du dispositif de vos formations, vous qui avez besoin d’une personne de confiance pour animer l’équipe de vos formateurs, pour contrôler la pertinence et la cohérence des parcours pédagogiques :



07 77 72 69 42, Laurence Finkelstein.

Pour servir au mieux votre département formations. Contactez-moi !



Mes compétences :

Calibration

Communication

Création

Création multimédia

Formation

Formation continue

Graphisme

infographiste

Informatique

Maintenance

Multimedia

PAO

Web

Webmaster