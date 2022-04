Delayre DENIS

La société OMTechnologies répond à vos problématiques industriels en vous apportant un solide appui sur votre développement.

Solide d'un expérience de plus de 20 ans dans l’innovation et l'optimisation des outils industriels, notre métier est de vous faire partager ce savoir.

OMTechnologies exerce dans l'industrie en général, nous n'avons pas de domaine spécifique, nous nous adaptons à votre demande par notre capacité d'écoute, d'analyse et de réactivité.

Dans une pure transparence, OMTechnologies ne s'engagera pas sur un projet que nous ne maîtriserons pas parfaitement en final.

Nous tenons à créer un partenariat étroit avec nos clients en nous impliquant dans votre métier et votre évolution .



De ce fait nous vous proposons nos services dans les domaines suivants:



Rédaction de cahier des charges, Analyse du besoin, pré-études

Conception intégrale de machines spéciales de production et d'étude - formation de votre personnel exécutif

Transfert d'unités de production (Ingénierie et maîtrise d'oeuvre)

Adaptation de votre outil de production

Réalisation de prototypes

Aménagement de postes de travail

Gestion de documents techniques

Ingénierie bâtiment



Par notre expérience, nous pouvons vous apporter des solutions innovantes dans les domaines d'emballage, étiquetage, pompage de liquides et remplissage, conditionnement, convoyage, assemblage mécanique, marquage laser, vision ....



OMTechnologies a la volonté de devenir votre partenaire nous sommes à votre écoute



