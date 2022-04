Delbecq SOPHIE

J'ai débuter mon expérience professionnelle au sein de l'entreprise courir en janvier 2000 en tant que vendeuse à temps partiel,puis ensuite j'ai évoluer au poste de responsable adjointe et responsable de magasin,cela ma permise d'acquérir des compétences.



j'ai quitter la société en mars 2007 pour pouvoir découvrir d'autres horizons.



Ces trois dernières années j'ai travailler en tant que promotrice des ventes dans la téléphonie mobile, Durant cette période j’ai continuellement approfondi mes connaissances en me tenant au courant des évolutions dans mon métier.



Le point commun des emplois que j’ai occupés : une passion pour la relation client et la satisfaction client.



Mon esprit d’équipe, ma rigueur et mon dynamisme sont les qualités que je souhaite joindre aux compétences de vos collaborateurs



je recherche actuellement un emploi liée à la relation clientèle,

j étudierais toute propositions.