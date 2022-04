Deleplancque DELEPLANCQUE

Bonjour

depuis plusieurs années j'ai pu exercé le métier de technico-commercial dans le domaine de la fermeture industriel et particulier.Responsable de l'agence du Mans pour un grand groupe familial, j'ai du gérer toute les facettes du métier a savoir la prospection de clients a travers des événements commerciaux (salons ,foire),la gestion du planning commande et pose, les réalisations sur plan et sur chantier, les SAV.

Ce métier ma permis de cerner la clientèle afin de proposer les meilleurs produits tout en étant a l'écoute du client pour mieux le satisfaire.

Actuellement disponible je suis a l'écoute des propositions dans un domaine similaire.



Mes compétences :

Technicien poseur

C Programming Language