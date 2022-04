Delepoulle XAVIER

Fini le Service Après vente "Comme on peut". Depuis plusieurs années, notre Groupe a mis en place une démarche de prise en compte des besoins du Service Après Vente dès le démarrage des Projets.

Je vous propose d'échanger nos "Best practices" afin de gagner mutuellement en excellence professionnelle pour le Service.



Mes compétences :

Six Sigma

Management

Gestion de la relation client

Remote maintenance

Manage continuous improvements

Field maintenance design

Business

Benchmarking

Best practices sharing

Design for swap