Deleu JORDAN

Gérant de la SAS EMT - Etudes Méthodes Travaux



La SAS EMT est une société qui a pour but de vous apporter les aides et les solutions nécessaires à la bonne réalisation de vos travaux ( de renovations , d'aménagement intérieur , de reconstruction dans le cadre de sinistre , d'amélioration de l'habitat ) par le biais de son réseau d'entreprises spécialisées et selectionnées en fonction de leurs compétences, des besoins nécessaires et de leurs délais d'intervention.

Nous comptons également parmi nos nombreuses entreprises partenaires, agences d'architectures et Bureau d'Etudes Techinques pour compléter nos besoins.





Mes compétences :

Dessinateur

Métreur

Commercial