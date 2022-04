Delfly STEPHANE

Actuellement en formation de Conseiller en Insertion Professionnel, avec le covid 19 la formation risque de s’arrêter, je souhaite mettre à profit les compétences et mes pratiques professionnelles acquises lors de ma formation et de mes stages pratique. Je suis capable de faire un diagnostic et d'analyser les besoins professionnels ou socio pro, identification des freins et mise en place de solution avec les partenaires ou le réseau.



Mes compétences :

Maitrise de l’outil informatique

Capacité d’adaptation et d’analyse

Prévention des risques

Analyse des besoins

Sens de l'initiative

Identifier les difficultés

Mettre en place des actions

S’informer sur la législation

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion des conflits

Travail en équipe

Coopération partenaires

Accueillir et orienter, renseigner

Conduire un entretien

Diagnostic de territoire

Gestes d’urgence et de sécurité

Autonomie professionnelle

Gestion administrative

Informer le bénéficiaire

Etablir un réseau

Contrôle de prestation

Assurer un suivi

Recherche de partenaires

Diagnostic social

Accompagnement

Sens de l’organisation

Sécurité au travail