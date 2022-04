Delgado ELVITA

Chanteuse et musicienne du Vénézuéla

Musique populaire et folklore Latino-Américain, Latin Jazz

Elvita est une infatigable porte parole de la culture et la musique du Venezuela et de l'Amérique Latine en France et Europe.



Le charme et le talent au service des rythmes torrides de l'Amérique Latine

." LIBERATION Paris.



Elvita Delgado: Chanteuse, auteure, compositrice, née a Barquisimeto Vénézuéla. Dans la lignée "Latin World Jazz".



Cette Vénézuélienne écrit, compose et interprète des chansons qui sont en véritable communion musicale entre les genres et les peuples!

Son esprit nomade et libre lui font rencontrer des musiciens, les plus talentueux et les plus passionnées de tous les horizons, avec lesquels elle partage sa culture et ses idées.



Une palette très riche et variée de styles comme le Joropo ou la Tonada, qui donne à la plaine Colombo-vénézuélienne sa force et sa spécificité. Le Merengue vénézuélien à cinq temps. Rithmes rituels de Cuba et du Vénézuéla. Des tambours et chants afro-vénézueliens de la côte des Caraïbes...



Un spectacle multi-ethnique de culture Hispano-Amérindienne et de tempos Afro-Caribéens, dosée du jazz, poésie, danse et de la bonne humeur !.



Un univers poétique et musical, où le réalisme magique, entre en contact avec une facette mystique du voyage, de l'histoire, et des traditions vénézuéliennes.