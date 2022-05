Nicolas HUSSER

L'Art pour la Dignité et la Vie,



D'une part, je suis enseignant... mon métier me convient et je gagne ma vie.



Et d'autre part, j'ai appris le piano, l'orgue, la direction de chœur, la peinture... pour mon plaisir.



Mais mon plaisir est gâché pour les inégalités qui pèsent sur le monde. Guerres, famines, catastrophes naturelles, pollution, maladies...



Alors, pourquoi ne pas utiliser mes savoir-faire pour aider les gens qui souffrent ?



Par exemple, quand je vends un tableau, je reverse la moitié de sa valeur pour nourrir quelqu'un. Par ce biais, je peux aussi financer des études à un enfant de pays défavorisé, ou l’aider à lutter contre sa maladie, ou lui donner de l’eau, ou, ou…



Ce ne sont pas les raisons qui manquent.



Dans cette optique, la réalisation artistique deviendrait pour moi l’accomplissement ultime de l'être.



Rejoignez-moi dans cette action ; visitez mon site.

http://www.Colouma.fr



Mes compétences :

Piano

Peinture

Cuisine

Art

Education

Internet

Spectacle

Culture

Chant