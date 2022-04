Delhaye FLORIAN

ASSISTANT MARKETING



Etudiant en classe de master au programme « grande école » de l’ESC Rennes, je suis aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle opportunité (stage, alternance) dans le département marketing d'une entreprise de la région Languedoc-Roussillon.



Tout d’abord, un premier stage dans l’entreprise AKERYS immobilier au sein de la direction marketing m’offre l’expérience d’un grand groupe. Les compétences acquises, en compléments de mes qualités personnelles, m’ont également été utiles lors de la réalisation de deux stages dans le secteur du tourisme.



Mon évolution actuelle dans la start-up Care Labs m’apporte une nouvelle vision de l’entreprise et les différentes missions réalisées me font découvrir la rigueur et les contraintes liées à un contexte juridique lourd. La confiance gagnée auprès de mes supérieurs me positionne, en janvier 2016, dans l’équipe au départ pour le « Consumer Electronics Show » de Las Vegas.



Me tenant à votre entière disposition afin de vous expliquer mon parcours plus en détail, vous trouverez ci-dessous le detail de mes expériences.



Mes compétences :

Tourisme

Marketing

Communication

Assistant marketing