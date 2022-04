Delhorbe FLORIAN

Donner du reflet à votre image est désormais possible avec un professionnel du bien être et de la forme, pour un épanouissement complet de votre état physique et psychique. Mon rôle sera donc de vous conseiller dans toutes vos démarches, en vous accompagnant pour en retirer les meilleurs bienfaits.





Compétences acquises

Sportives: Préparation physique et mental, rééducation musculaire et fonctionnelle, forme et bien-être, perte de poids.

Evénementielles: Organisation d’événement.

Commerciales: Accueil et conseil clientèle, fidélisation clientèle.

Relationnelles: Prospection clients, négociations prestataires.



Compétences comportementales

Capacité à travailler en équipe, rigoureux, autonome.

Capacités d’écoute et de perception, patient, aptitude à convaincre, diplomate, dynamique, réactif.



Mes compétences :

Coach

Coach sportif

Endurance

Entraîneur

Management

modelage

Musculation

Organisation

Organisation et Management

Perte de poids

Physique

Préparation physique

Sport

Trainer

Voyage

Voyage d'affaire