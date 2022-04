Délia ATERIDO

"Assister" est une vocation plus qu'une simple profession et malgré mes études dirigées vers les langues et le tourisme, cette vocation s'imposa dans ma vie comme le reflet de ce que je suis. Malgré la spontanéité de ma candidature, j'ai, tout de même, les pieds sur terre et j'apprends vite. Je suis à la recherche d’une société qui saura me donner ma chance. Une société dans laquelle je puisse m'épanouir professionnellement, apporter ma contribution et mon investissement personnel à son développement.



Mes compétences :

Excel

Word

Appels d'offres

Esprit d'équipe

Autonomie – Dynamisme

Assistante de direction

Powerpoint

Anglais

Démarche qualité

Espagnol

Publisher