Délia GERBINO

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis sur Viadeo dans le but de :



1. échanger avec des professionnels du monde de l'interculturalité

2. échanger avec des professionnels de la formation, coaching et développement personnel





A bientot sur Viadeo!





Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Management de transition

Montage et gestion de projets

Partenariats stratégiques

Gestion de conflits

Communication

Benchmark

Mobilisation et Animation d'Equipes pluridisc

Conseil

Europe

Formation professionnelle

International

Développement local

Gestion de projet

Organisation

Aménagement du territoire