Delia IEBBA

Née à Benevento, antique ville prés de Roma.

Sa première inspiration est le pop rock.

Le chanteur Zucchero et la chanteuse Loredana Bertè attirent son attention.



Dans les années 90 elle participe à des Festivals et par la suite est embauchée pour faire des tournées partout en Italie, aussi comme choriste et chanteuse d'avant-première spectacle. Dans la même période, il y a eu un enregistrement d'un disque et des passages télévisés régionaux et nationales.

En 2002 elle s'installe sur la Côte d'Azur où elle s'est produit dans le piano-bar, fêtes privées et pour l'Ambassade d'Italie à Monte-Carlo, le Casino Barrière de Carry le Rouet…

Elle confesse aussi d'écrire des lyrics.

À Paris où elle déménage en 2007 se produit pendant deux ans régulièrement dans un piano-bar de la région parisienne.

A côté de son activité de chanteuse, elle s'approche au cabaret et aux chansons d'antan. En 2014 elle crée le groupe - Bianca et Neri. Elle présente une comédie cabaret, où elle joue et chante, dans l'esprit du café chantant, intitulée « En Italie tout commence par des chansons ». Une flânerie musicale dans l'univers de la chanson italienne et une façon originale de montrer à travers des références amusantes aux cultures française et italienne comment apprendre l'italien à travers les chansons.



Elle collabore avec divers groupes musicaux et finalement en 2015 elle crée son propre groupe I Terra Amata composé d'une voix, d'une guitare et d'une basse.



Les rencontres musicaux avec les musiciens provenant de plusieurs pays apportent à son répertoire des influences de bossa-nova et swing révisées en clé moderne.



Elle est régulièrement invitée aux Festivals des Mairies et chantes dans différents endroits surtout de Paris et de la Région parisienne.



Mes compétences :

Direction artistique