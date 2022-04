Bonjour Madame/Monsieur,



Je m’appelle Delia Rodríguez et je travaille comme Export Manager chez Aceitunas Cazorla, une des sociétés leaders de production et d’exportation d’olives en Espagne.



Je suis à la recherche de nouveaux clients. Actuellement, nous fournissons à plusieurs grandes surfaces en Europe comme Lidl, Casino, Carrefour, Aldi, Macro, Tesco, etc. ainsi que d’autres clients HORECA (MDD et MP).



Si vous êtes intéressé par nos produits et vous avez besoin de plus d'information, n´hésitez pas me contacter pour vous envoyer la présentation de notre société, catalogues et nos tarifs.





Cordialement,





Delia Rodríguez Torrico | Country Manager

Ctra de Madrid, 69. 03007. Alicante (España)

M +34 673.54.00.17 | T +34 965.10.90.90 | F +34 965 10 90 91

export24@accazorla.com |Array