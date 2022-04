Délices D'ASIE

La cuisine, c'est ma passion !



Je vous propose mes services et mon savoir-faire des plats et spécialités asiatiques et antillais.

Je me déplace à votre domicile gratuitement .

Dans un esprit de simplicité et de convivialité, juste le plaisir de partager de bons moments en famille ou entre amis.

Cela peut aussi être pour une occasion spéciale : anniversaire, fête, St- Valentin...

A travers mes différentes spécialités, vous partirez en voyage vers un pays emblématique avec des saveurs et des parfums colorés.





https://twitter.com/ #!/Odelices_dAsie



Mes compétences :

Brassage

Communication

communication multimedia

Cuisine

Culture

Les relations humaines

Les voyages

Mixing

Multimedia

Relations humaines