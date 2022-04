Délicia DE MATHAREL

Passionnée par le Marketing, je termine tout juste un master 2 de Marketing en Angleterre. Je suis donc actuellement à la recherche d'un poste dans ce domaine. Motivée, sociale et compétente, j'ai déjà réalisé de nombreux stages en Marketing qui m'ont permis de développer mes compétences. Par ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'étudier dans 3 pays différents. Je suis maintenant trilingue en français, en anglais et en espagnol.



Mes compétences :

Microsoft Office sur PC et Mac

Trilingue: Anglais - Espagnol - Français

Adobe Photoshop

Marketing et Communication

Reseaux sociaux

Leadership