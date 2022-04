Délinda ELHOSNI

Bonjour je m'apelle délinda,j'ai 23 ans et je suis Nicoise.

Aprés un bac Littéraire j'ai poursuivis mes études avec un Bts tourisme et une licence professionelle pour pouvoir travailler dans le domaine culturel et évenementiel ou encore dans l'aménagement et la valorisation des territoires.

Je suis actuelement en stage à la dirction de l'animation et des loisirs de la ville de Nice ou je travaille sur une future manifestation.

Mes centres d'interêts sont variés puisque je m'interesse à l'histoire, au patrimoine,au cinéma,j'adore voyager,mais aussi créer des objets tel que des bijoux boites meubles . . .