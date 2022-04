Je suis père de famille avec trois enfant dont deux fille et un garçon,42 ans et travail comme chauffeur mécanicien dans un organisme anti-corruption de Madagascar,diplôme du baccalauréat technique en mécanique générale et ayant suivi des formation en mécanique automobile toute module et choisis comme chef de parc automobile et matériels roulant de cette organisme,

j'ai l'ambition de deviendra premier responsable d'un parc des matériels roulant pour pouvoir donner toute mes compétence