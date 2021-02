Alberto ALBERTO RAVOMANANA (RAVOMANANA)

Directeur financier hautement qualifié avec 12 années d’expérience diversifiée en comptabilité et finance dans le secteur des ONG, Alberto est maintenant responsable de la programmation et du suivi des ressources financières pour la bonne conduite des activités par source de financement. Il est responsable de la gestion du budget de fonctionnement annuel de plus de 5,5 millions USD de African Parks Tchad, de la conception et de la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle et de la stabilisation du budget d'APN. Tout au long de sa carrière, il a utilisé ses connaissances et son expertise pour prendre systématiquement les bonnes décisions. Dans le passé, il a travaillé pour de grandes organisations internationales où il a mis en place une culture d'amélioration continue en remettant en cause les pratiques de travail existantes. Il est à l'aise avec le travail régulier à l'extérieur de la maison et est quelqu'un qui fournira toujours le niveau de leadership et d'orientation requis pour garantir le respect des meilleures pratiques. Ses principales forces sont sa capacité à respecter toutes les échéances en matière de reporting financiers et à garantir les plus hauts niveaux d'intégrité financière dans tous les rapports de gestion. En ce moment, il recherche une opportunité de gestion excitante avec une organisation en pleine expansion et dynamique.



Mes compétences :

Business plan

Gestion de projet

Business analyst

Gestion financière et comptable

Business intelligence

Gestion de bases de données

Suivi evaluation de projet

Elaboration des états financiers et de tableaux de

Elaboration et Suivi budgétaires et prévisionnel

Project management

Data mining

Ressources humaines