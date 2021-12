Anne BOYER

METIER: Accélérateur de performances commerciales et business développeur

INTERNATIONAL



OBJECTIF: me projeter et m'investir au sein d'une même entreprise pour y voir grandir mes équipes et fructifier ma valeur ajoutée sur le long terme.

CIBLE PME: ETI, pépite en construction ou en forte croissance , "diamant brut" à faire briller comme je sais le faire, industries innovantes, marchés de niche à haute VA

* sachant apprécier la nécessité de capitaliser sur la diversité au sens large dans le monde actuel

* cherchant à (re)structurer son service commercial

* souhaitant se développer en termes de CA, rentabilité, notoriété + relais de croissance en France et linternational



VALEURS AJOUTEES: Savoir faire commercial & marketing opérationnel et stratégique à l'international + savoir être managérial éprouvés par une riche expérience

B2B B2B2C Grande Distribution, collectivités publiques et privées

Industries techniques et Biens de grande consommation

Cycles longs, courts et mode projet



Enthousiaste, energique, pragmatique, positive et engagée, jaime «prendre plaisir» à ce que je fais, mon moteur au quotidien. Au sein d'une organisation, je me positionne comme "facilitateur" et contributeur important à la dynamique et performance collective. J'ai l'esprit d'équipe et le sens du résultat.

J'aime évoluer dans des environnements stimulants et exigeants, qui nécessitent une bonne résistance au stress, d'excellentes qualités relationnelles et une aptitude à mobiliser et fédérer les équipes.

Riche de ces expériences plurielles, je sais faire preuve de grandes facultés d'adaptation, tant vis-à-vis de mes interlocuteurs que des différentes situations que je peux rencontrer



Passionnée par l'industrie, je m'appuie sur mon parcours à la fois industriel et commercial pour activer les interactions entre marché, commerce et production, au profit de lexcellence de loffre et du développement des entreprises industrielles. (tracking record de vente de produits techniques français à létranger).

L'innovation, les produits à qualités techniques et environnementales sont mon centre d'intérêt principal, mais indissociables d'une prise en compte permanente de la dynamique des équipes et du développement de chacun dans l'intérêt de tous.



COMPETENCES:

Business Development / Commerce International

Négociation / Gestion de comptes clés France et International, Création - Animation de réseaux de distribution

Management : faire grandir mes collaborateurs pour les amener vers les réussites individuelles et collectives

Leadership de la coresponsabilité, dynamique, performant et fédérateur: « Tu me dis joublie, tu menseignes je me souviens, tu mimpliques japprends » (B. Franklin)

Marketing : définition stratégie commerciale et lancements produits innovants

Finance : Gestion business Unit avec P&L associé (KPI, compte exploitation, budgetscontrats)

Conduite du changement

Organisation et (re) structuration Business Unit

Membre des CODIR

Gestion de projets transverses



APTITUDES :

globetrotter trilingue FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL

Battante, femme de terrain, de challenges et d'action ; ma vision foncièrement différente de la fonction commerciale est au cœur de mon approche client

Eleveur mais surtout chasseur défricheur, j'aime développer, négocier et convaincre

Energique, rapide en prise de décisions, j'aime aussi analyser, proposer, coordonner

Caméléon je m'adapte aux cultures et métiers de mes interlocuteurs pour mieux performer

Mes dirigeants m'apprécient pour mon intégrité, mon implication, ma grande capacité de travail et ma fiabilité

Le sens des responsabilités

Lintelligence émotionnelle

La maîtrise de mon humeur, lacceptation du feedback

Lassertivité bienveillante

Le respect et la dignité



MOBILITE: basée AUVERGNE, mobile RHONE ALPES/ PACA/ LORRAINE

disponible pour déplacements monde



Mes compétences :

Management commercial

Management opérationnel

Négociation

Vente

Marketing

Allemand

Anglais

Prospection commerciale

Recherche d'agents export

Commerce international

B to b industries et centrales d'achat retail et e

CENTRALES D'ACHAT

B TO B

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Budgets

B to B to C

Negociation Cycles longs ou courts

Gestion en mode projet

Symposium Call Centre Software

eCommerce