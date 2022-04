Delitface FRANCEMUSIC

Delit Face, est un réseau social artistique dédié aux artistes indépendants et professionnels.

Le principe est le même que sur Facebook, Twitter, Linkedin et Viadeo.

Vous avez un profil, vous publier vos projets artistiques sur votre mur,

créer des albums photo, Audio, Vidéo et Documents, créer des biographies,

créer des évènements, Ajouter des membres, Discuter avec vos amis via la messagerie instantanée.

PROFILS AUTORISÉS

Chanteurs, Chanteuses, Modèles, Assistant réalisateur, Auteurs, Comédiens, interprète, Musiciens, Directeur artistique, Managers, Compositeurs, Djs, Labels et Maisons de disques, Journalistes, Presses, Animateurs, Radios, Salles de spectacle, Organisateurs Événementiels, Agences Événementielles, Danseurs, Photographes, Maquilleurs Artistes, Coiffeurs, scénaristes, Maquettiste, Vidéastes, Stylistes, Associations, Écrivains, interprètes, Studio d’enregistrement, Studio de répétition, Producteurs, Ingénieur du son, Réalisateurs, Avocats, Romanciers, Professeur de musique et de danse, Projectionniste, Régisseur de spectacles, Reporter-photographe, Webdesigner, Graphiste, Dessinateurs(Trices) , Illustrateurs(Trices), etc …