Commecial Support IT, 26 ans, travailleur, efficace, sérieux, prompt, créatif...je souhaiterais à long terme me perfectionner davantage et contribuer à l'accroissement du CAPITAL dans votre entreprise.



Contact: +225 07521330



Mes compétences :

Helpdesk

Microsoft Office

Gestion commerciale

Support SAV

4G, 3G, 2G Networks

Drive Test