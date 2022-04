Dellong MAUD

Ingénieur d'étude en environnement, mes 7 années d'expériences chez Artelia m'ont permis d’acquérir de l'expérience en tant qu'ingénieur généraliste (Etat des lieux environnemental, Etude d'impact sur l'environnement, Plan de Gestion de l'environnement), ainsi que des compétences particulières dans les domaines suivants:

- Réalisation d’état des lieux et investigation de terrain (Écosystème/biodiversité, pollutions, dégradations du milieu, patrimoine, paysage, potentiels touristiques).

- Réalisation de diagnostic de sites et sols pollués

- Réalisation d’études d’impact environnemental et sociétal dans le cadre de projets industriels et d’aménagement (lotissements, routes, aéroports, sites touristiques, espaces naturels et urbains, …) : évaluation d’impact et de risque environnemental, proposition de mesures d’atténuation et d’évitement, et rédaction de rapports d’étude d’impact, de plans de gestion de l’environnement et système de management de l’environnement.

- Création de SIG (cartographie et bases de données).

- Assistance et conseil en environnement pour les industriels pétroliers et gaziers

- Analyse de données : ANOVA, régression

- Maîtrise du Logiciel « the OECD Pov and LRTP Screening Tool » : indique la capacité qu’à une substance chimique de mener à une exposition qui va continuer dans le temps ou se déplacer dans d’autres régions.





Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Conseil

Développement durable