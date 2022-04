" De formation en Droit et Science Politique, j'évolue depuis plus de 10 ans dans le secteur de la gestion sur des fonctions de responsabilités. Je connais bien les problématiques liées aux projets en matière de l'environnement du secteur de l'économie sociale et solidaire

J'ai développé au cours de mon expérience le sens du conseil et de l'accompagnement tout en me positionnant comme garant du respect du droit. "



Mes compétences :

Agile Scrum

Kaizen

Lean management

Project Management Office