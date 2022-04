Delmaire GÉRALD

Fort de plusieurs expériences dans l'univers du second oeuvre particulièrement dans le domaine de l'éclairage.

Ma mission est de gérer les architectes,les bureaux d'études, les électriciens, grands comptes et chaines de magasins de la région Nord Est.

J'ai à mon actif quelques réalisations de références:

- magasin équipé en système lifi.

- plusieurs Intermarché (équipement complet en chemin lumineux led et spot led)

- magasin de sport (équipement complet en spot led)

- Auchan st Quentin (équipement complet de la surface commercial)

- le prison de Lens (équipement des cellules)

- le QNC de st Omer (équipement des cellules)

- le siège de la Macif Lille (équipement des plateaux de bureaux)

- surface de stockage Martin cellier ( équipement complet du stock)

- le siège de l'Opac de l'Oise (équipement complet du bâtiment sur 5 étages)

- l'Intermarché d'Albert (80) entièrement équipé en Led

- plusieurs garages Citroën

- équipement complet d'une usine à Saint Arnould (78)













Mes compétences :

Commercial

ECLAIRAGE

Eclairage LED

LED

lighting