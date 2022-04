Delmotte STÉPHANE

Basé sur Menton et sur Nice, je suis Artisan Designer spécialiste en confections et textiles d'ameublement sur mesure. Je suis à votre disposition pour tous conseils en décoration (rideaux, voilages, stores, têtes de lit, portes capitonnées). En tant que tapissier décorateur je m'occupe également de rénovation de fauteuils, sièges, canapés, sellerie extérieur et d'intérieur, etc. Vous pouvez me contacter pour un devis gratuit ou des conseils en décoration au numéro suivant : 06 44 34 8 9 61. Vous pouvez également venir me rencontrer à la Galerie Victor Hugo au 5, rue Victor Hugo à Menton du lundi au samedi de 10 h à 18 h.