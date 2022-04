Delon BARBARA

Côté boulot:

Je suis passionnée et amoureuse de mon métier.

Transmettre mon savoir faire,mes experiences professionnelles!

Voyager pour en découvrir d'avantage que ce soit dans les cultures et spécialités culinaires!

Mes objectifs :

Avoir mon premier BB (Ouvrir mon restaurant a l'étranger)



Mes compétences :

Respectueux et attaché aux vrais valeurs

Passionnée par mon métier

Motivation d'équipe

Travail en équipe et compétences relationnell

Rigueur dans le travail

Communication

Ambitieuse et sens de responsabilité

Hygiène

Qualité

Sécurité alimentaire