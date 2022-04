Delorme SYLVIE

DEVENIR ACTEUR DE SA VIE



La Neuro-Cognition est une thérapie brève qui se base sur les 5 sens.



La vue, l’ouïe, le toucher, le goût, et l’odeur, associés aux mouvements permettent de dissocier l’émotion du souvenir. Chaque événement douloureux laisse son empreinte; les images, les sons et les sensations liés à ce traumatisme sont stockés dans notre cerveau, prêt à se réactiver à chaque fois que la personne se retrouve dans une situation similaire.



Lors d’une séance de Neuro-Cognition, la personne est replongée dans son souvenir douloureux afin d’être au plus près de toutes ses perceptions sensorielles. La séance de Neuro-cognition a la possibilité de « retraiter » le traumatisme en permettant aux émotions liées à ce souvenir d’être désactivées. Cette méthode a été conçue pour s’adapter à toutes situations. Son efficacité a fait ses preuves aussi bien auprès des enfants que des adultes.



Le corps a une capacité d’autoguérison.

DÉCIDEZ DONC DE RÉALISER LE CHANGEMENT MAINTENANT! DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VIE !



Vous avez des problèmes d ‘efficacités, des difficultés liées au stress, des blocages relationnels, un manque de confiance en vous : une peur inconsciente de gagner tant au niveau affectif que professionnel.



TENIR COMPTE DE VOS VÉRITABLES VALEURS.



Qu’il s’agisse de surmonter une difficulté ou un blocage, prendre une décision importante, trouver votre voie personnelle ou professionnelle, en tenant compte de votre potentiel et de vos motivations. Concrétiser et réaliser vos projets, réussir et vous affirmer dans votre fonction, piloter votre évolution, mieux communiquer, vivre le changement, et/ou vous accomplir dans la durée, faciliter la réalisation de vos projets.



Permettez-vous, grâce aux solutions de Neuro-Cognition, de dépasser avec facilité et avec élégance de nombreuses situations difficiles, déstabilisantes ou bloquantes. La Neuro-Cognition est une relation d’aide qui permet, grâce à un accompagnement bienveillant et sans jugement, de progresser et de s’adapter. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous possédez toutes les ressources psychologiques pour atteindre vos objectifs. Notre rôle est de vous fournir les outils adaptés et de vous accompagner pour les développer et les activer…



Les situations de Neuro-Cognition possibles sont variées, et sont autant d’occasion d’être coachées pour aller plus vite, plus loin, dans la poursuite de vos objectifs.



Exemples de traumatismes qui peuvent être traités avec séance de Neuro-Cognition :



Les agressions

Le stress avant examens

Les phobies

Tous les traumatismes psychologiques ou physiques

Le manque de confiance en soi

Les douleurs

Le stress post-traumatique

Les angoisses

La dépression

L’insomnie

Les difficultés relationnelles

Les troubles alimentaires…ect…



Dans le milieu professionnel :



Amélioration des performances.

Développement du potentiel et du savoir-faire.

Accompagnement lors d’un changement professionnel : changement de poste. promotion, restructuration, etc…

Résolution de problèmes de communication au sein de l’entreprise.

Atteindre un objectif professionnel.

Liste non exhaustive…





Mes compétences :

Anatomie

la kinésiologie

le Reiki

la méthode PADOVAN

la méthode NUYTS

Méthode canadienne T.C.A.P

Ostéo Poyet

Médecine chinoise

V.L.P en mouvement (neuro-Fonctionnelle)

Coaching

EFT

EMDR

la Braim gym

la Biodynamique

la méthode NAET