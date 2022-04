Delpech AURÉLIEN

A Bureau Veritas depuis novembre 2004



Chargé d'affaires au sein du pôle Inspection & Vérification en Service affecté au service ETS Expertises et Techniques Spéciales:



- Sapiteur auprès des experts des tribunaux et assurances

- Auditeur technique pour le compte de clients

- Pilote de grands comptes clients : Développement, Propositions commerciales, facturation, suivi et pilotage des affaires, reporting

- Expertises électriques Haute Tension / Basse Tension, Photovoltaïque, Éolien, Courant faible

- Spécialiste et Référent technique Foudre Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon depuis 2011

- Spécialiste et Référent technique Rayonnements Électromagnétiques Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon depuis 2011

- Expertises courant faible, fibre optique, télécom 4G

- Habilitation Haute Tension et Basse Tension (H1BR)

- Habilitation travail en hauteur

- Missions d'expertise à l'international

- Gestionnaire qualité/suivi métrologique des matériels de mesure du pôle Agence Midi Pyrénées de 2004 à 2011

- Jury du bac en 2009





- Qualifié dans les domaines liés à l'électricité, je suis chargé de la réalisation de missions d'assistances techniques et de vérifications conformités des installations électriques en haute ou basse tension pour les établissements recevant des travailleurs et les établissements ERP, industriels, atex et/ou seveso, IGH, installation photovoltaïques et éoliennes

- Réalisation de mission de contrôle construction et Consuel

-réalisation de missions d'assistance technique à l'étranger





Mes compétences :

Expertises techniques

Négociations commerciales