Depuis le 2 Mai 2016, j'occupe le poste d'Agent d'applications au pôle des réalisations, au sein de l'unité Relation Crédits Clients du Crédit Agricole des Savoie



La diversité des tâches que présente ce poste m'intéresse de plus en plus.



Cette fonction m'a permis de découvrir un nouveau métier, et de nouvelles conditions de travail.

En effet, après une expérience de plus de 10 ans, passée essentiellement en agence, en tant qu'Assistante de clientèle, puis Conseiller de clientèle auprès des particuliers, je trouve au siège le plaisir du travail d'équipe.

Je peux ainsi, dans un premier temps, mettre à profit mon sens du relationnel, et de l'organisation, tout en restant autonome.

Je m'investis entièrement afin de remplir au mieux les différentes activités qui me sont confiées. L'importance des transactions que nous effectuons, le respect des délais de travail et de la conformité m'ont apporté le sens de la rigueur et de l'analyse.



Je réalise ainsi que cet environnement, qui regroupe différents domaines, me plaît profondément.



En résumé, il y a, dans ce métier, des spécialisations qui requièrent des connaissances techniques approfondies, que je souhaiterais rapidement apprendre et maîtriser, afin de développer mes compétences et espérer occuper le poste de Technicien par la suite.



Mes compétences :

Sieges