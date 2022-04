Delphine AGOBERT

Le massage est pour moi une véritable passion.



Il me semble que l'essentiel, pour réaliser un massage de bien-être, c'est bien sûr acquérir un savoir-faire mais aussi se fier à son intuition. Se laisser guider par son ressenti et être à l'écoute de ce qui se passe sous nos mains. Ajouter à cela, bienveillance et compassion et vous obtenez un massage parfait !



Je me suis spécialisée dans le massage pour les femmes enceintes afin de leur donner un massage parfaitement adapté à leur état physique et émotionnel.



Je pratique également le massage AMMA assis qui se pratique sur chaise et habillé. Rapide et efficace, il a pour objectif d'éliminer les blocages énergétique. Il est idéal pour être pratiqué en entreprise, dans les lieux publics ou en évenementiel.



Mes compétences :

Amma assis

Femme Enceinte

Massage

Massage amma

Massage Amma assis

massage femme enceinte

Relaxation