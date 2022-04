C'est sur "le tas" que j'ai appris mon métier.

Exigeante avec moi même et toujours à la recherche de plus de performance, je me suis formée pour être force de proposition et d'amélioration.



Toutes mes années d'expériences m'ont permis d'acquérir un savoir faire que j'ai couplé avec un savoir être dans la gestion de Soi, de ses émotions, gestion du stress, etc.., grâce des formations de développement personnel.



Une force indéniable qui m'a permis d'évoluer et de grandir sereinement dans un milieu souvent considéré comme difficile car les acteurs du recouvrement n'ont malheureusement pas les armes nécessaires pour faire face aux différentes situations qu'ils peuvent vivre dans ce corps de métier.



Le crédit management est un métier passionnant mais la plus grande de mes passions, c'est le cheval, un être majestueux et humble qui a la faculté incroyable de mettre l'homme face à lui même.



Mon objectif : évoluer et faire évoluer



C'est donc dans cette optique que j'ai décidé de développer en parrallèle mes activités dans l'accompagnement à la connaissance et l'épanouissement de Soi (professionnel et personnel) en tant que thérapeute holistique.



Travailler différemment tout en s'épanouissant, c'est possible ! C'est mon objectif ! ACTION !



Salariat et entrepreneuriat, la création d'un équilibre jusqu'à l'atteinte d'un objectif bien précis.



Delphine AMBROISE

http://www.delphineambroise.com

http://www.biennaturellement.com



Mes compétences :

Comptabilité

Recouvrement

Développement personnel

E-commerce

Physique quantique

Bien être

Neurosciences

Coaching

Coaching individuel

Coach de Vie