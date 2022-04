Delphine ANDRZEJEWSKI

Diplômée en Gestion de Projets Ressources Humaines, formée et habilitée aux solutions d’évaluation pour les professionnels RH, j’ai rejoint la société HANDYN'ACTION Conseil après 17 années d’expérience en accompagnement RH, acquises dans le milieu civil et militaire, en métropole et dans les DOM.



HANDYN'ACTION Conseil est née en 2013 de la volonté d'apporter une aide adaptée et efficace aux salariés et employeurs sur les questions RH et notamment relatives à la qualité de vie au travail, la gestion des risques psycho-sociaux et à l'optimisation de la politique handicap.



Dans le monde professionnel actuel, les salariés et les employeurs sont parfois confrontés à des problématiques RH courantes : gestion des âges, RPS, sécurisation des parcours professionnels, GPEC, recrutement, mais aussi spécifiques : restrictions médicales, absentéisme, conflit, épuisement professionnel, risque de désinsertion, stigmatisation, méconnaissance des pathologies, etc...



C’est pourquoi elle a développé une offre de services composées de prestations innovantes et adaptées aux demandes des salariés et des employeurs.



Aujourd’hui, l'équipe d' HANDYN'ACTION Conseil est composée de Psychologues et Consultants RH qui interviennent sur 5 axes majeurs :

- ACCOMPAGNEMENT / CONSEIL / DIAGNOSTIC RH

- EVALUATION / RECRUTEMENT

- FORMATION

- BILAN DE COMPETENCES / OUTPLACEMENT

- SENSIBILISATION ET INFORMATION SUR LE HANDICAP



Mes compétences :

Orientation professionnelle

Accompagnement V.A.E.

Conseil en Evolution Professionnelle

Accompagnement au changement

Accompagnement de projet

Bilan Professionnel Prévention Santé au Travail

Entretien Professionnel

Evaluation / Recrutement

Bilan de Compétences "salarié" / "employeur"

Mobilité - GPEC

Conseil - Diagnostic RH

Management opérationnel