Delphine ANDRZEJEWSKI



38 ans – Permis B - Un enfant (15 ans)



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Février 2014 IVS, société de solution d'affichage dynamique. commercial sur le Nord-Est de la France auprès des opticiens.



 En charge du développement et du renouvellement d’un portefeuille client.

 Prospection d’une clientèle d'opticiens indépendants et franchisés

 Renouvellement des contrats, prises de commandes, présentation des solutions

 Reporting, suivi de l’activité, plan de vente.



Janvier 2011- Février 2014 AGENT COMMERCIAL, Représentation de plusieurs sociétés dans l’art de la table et la décoration d’intérieure. Commerciale sur 10 départements (Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute Normandie)



 Développement de la clientèle et du chiffre d’affaires

 Animation du réseau commercial (traitement des commandes, livraisons, litiges)

 Optimisation des linéaires

 Prospection de nouveaux clients (magasins d’arts de la table et fleuristes)



Mai 2006 – Janvier 2011 LEONARDO, Société de distribution de produits d’arts de la table haut de gamme et bijoux fantaisies.

Commerciale sur 10 départements (Nord-Pas de Calais, Picardie, IDF)



 En charge du développement et de la fidélisation d’un portefeuille client (100 clients)

 Prospection d’une clientèle de magasins indépendants d’arts de la table, fleuristes ….

 Référencement des nouveautés, prises de commandes, présentation des collections

 Reporting, suivi de l’activité, plan de vente.



Déc 2002 - Avril 2006 AGENT COMMERCIAL, Représentation de plusieurs sociétés dans la décoration d’intérieur.



 Prospection d’un portefeuille de clients (magasins d’arts de la table, fleuristes)

 Gestion de la clientèle existante (traitement des commandes, livraisons, litiges)



Nov 1999 - octobre 2002 DUNI, Société spécialisée dans les articles d’arts de la table à usage unique.

Commerciale sur 5 départements (Nord-ouest)



 Animation d’un réseau de grossistes /distributeurs

 Formation des vendeurs aux produits

 Vente en directe auprès des CHR

Stage 1999 (3 mois) La Redoute, Secteur de l’ameublement, VAE

Assistante export



Stage Avril – Aout 98 Bonduelle, Légumes frais et surgelés

Marketing, étude de marché pour lancement de produits en Finlande



Stage 1997 (6 mois) Auchan, Centrale d’achats, service textile sport

Gestionnaire puis acheteuse



Juillet 96 – 2002 FLAM ‘S, Restauration

Temps partiel Serveuse puis responsable de salle



FORMATION



1997/ 1999 DESS Commerce International (Comex) Lille 1

1995 / 1997 Ecole supérieure de Vente Industrielle International. Douai

1993 / 1995 D.U.T Chimie option Sciences des matériaux. IUT de Béthune

Juin 1993 Baccalauréat série C Lycée Blaringhem. Béthune



Langues Anglais : lu, écrit, parlé

Allemand : Notions



Informatiques Pack Office (Word, PowerPoint, Excel)



CENTRES D’INTÉRÊTS



Sports : tennis, footing, ski

Nombreux séjours linguistiques : Stagiaire traductrice de documents anglais, de janv à avril 1996 en Finlande (Kauhava)

Employée dans une ferme l’été en Angleterre (Tenterden) en 1994 et 1995