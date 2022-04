Dominique RICHER

Campus Pro est un centre de formation spécialisé dans l’alternance et dans quatre domaines : les métiers du commerce, de la QSE (qualité, sécurité, environnement), les métiers de bouche et les métiers de la restauration.

Les deux établissements (Lille, Dunkerque) emploient environ 50 collaborateurs et forment environ 400 « apprenants » par an, jeunes et adultes.

La valeur ajoutée du centre est triple :

- Une équipe de formateurs et d’intervenants expérimentés et qualifiés

- Des chargés de relation entreprises en liaison avec les acteurs du secteur économique

- Des chargés de relation candidats qui procèdent aux recrutements au plus près des besoins des entreprises

Pour un alternant, trouver l’entreprise est parfois difficile, surtout si son entourage et lui-même ne bénéficient pas de réseau professionnel. Les équipes de Campus Pro assurent la recherche des postes en entreprises, la recherche des candidats, la mise en adéquation candidats-entreprise, et bien sûr la formation.

A l’issue de celle-ci beaucoup d’apprenants voient leur poste confirmé et la grande majorité s’insèrent durablement sur le marché de l’emploi.

Depuis 24 ans, Campus Pro joue un rôle de préparation et d’intermédiation sur le marché du travail.



Parallèlement à cette fonction, j'ai créé EFFIJOB outplacement, un cabinet d'outplacement individuel spécialisé dans l'aide au repositionnement professionnel de cadres et dirigeants.





