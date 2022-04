Delphine ANIEL

Ingénieur chimiste, je me suis reconvertie dans l'informatique de gestion en 1997 (environnement MVS et UNIX, outils de paramétrage SAI (ex-RDJ), outils de recette HPQC)

Aujourd'hui, fonctionnelle, AMOA, je souhaite accompagner le client dans la formalisation de son besoin (conception et spécifications mais aussi formation et transmission)



Mes compétences :

AMOA / Consultant

Mvs mainframe

RDJ-SAI

Unix Shell Script

Comptabilité / Fiscalité

Banque