Delphine ARRINGTON

"...aller à la source et laisser se dissoudre naturellement..."



La relaxation manuelle en pleine conscience est une méthode de manipulations proprioceptives spécifiques permettant une relaxation très profonde, la libération progressive de mémoires cellulaires et la redéfinition du shéma corporel ;

complémentaire à tout autre technique dans le cadre de soins palliatifs ou de réduction de stress.

Eveille les sens et ouvre la voie vers une nouvelle compréhension et connaissance de soi .



Je vous reçois tous les jours à l'espace bien être du show room Guayapi , 73 rue de Charenton Paris 12e



Soins à domicile, service de soins palliatifs, établissement médicalisé ou autre

en région Ile de France, PACA et Poitou Charentes



"Commençons à observer ce qui ne peux changer en nous sans chercher à le modifier, et ce qui est en nous commencera à se modifier ...



Mes compétences :

Energie

Reiki

Relaxation

Soin