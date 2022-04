Delphine AUBRIOT

Déléguée médicale , puis commerciale , puis conjoint collaborateur dans une entreprise visant les professionnels, le grand public et les marchés publics,

je suis force de multiple compétences et à la recherche d'un emploi suite au décès brutal de mon conjoint afin de pouvoir élever notre fils..



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Animation des ventes

Accueil

Animation commerciale

Animation de formations

Animation de réunions

Contact fournisseur

Animation d'équipe

Suivi fournisseurs

Suivi des fournisseurs

Relation fournisseurs

Relations clients

Aisance relationelle

Reporting

Accueil téléphonique

Dynamisme

Inventaire

Gestion des compétences

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Organisation d'entreprise

Organisation

Organisation professionnelle

Organisation d'évènements

Fidélisation client

Prospection commerciale

Relations Publiques