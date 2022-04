Delphine AUBRY

Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir une expertise marketing sur le produit dans un premier temps, puis plus globalement sur la stratégie de marque.

Mon parcours s'est construit à la fois au sein de start-up et de grand groupe, dans des secteurs variés allant des cosmétiques aux logiciels informatiques en passant par l'e-commerce.



Outre des compétences métiers incontournables telles que la stratégie marketing, le digital, le marketing opérationnel et même la communication, mes expériences m'ont aussi permis de développer des capacités personnelles : la polyvalence, l'adaptabilité, la capacité d'analyse ou encore la rigueur.



A la recherche d'une nouvelle opportunité en Marketing, j'espère rapidement pouvoir mettre ces compétences acquises à la disposition de votre entreprise et de votre projet :)



Mes compétences :

Étude de marché

Communication

Marketing stratégique

Communication digital

Marketing

International

Gestion de projet

Marketing produit

Réseaux sociaux

Trade marketing