Caroline BOSQUET

Arrivée à Bordeaux en 2009, j'entreprends des études d'orthophonie,



M'autofinançant, je suis dans l'obligation de trouver du travail et participe à l'organisation d'un événement réunissant 2 000 personnes.



Devant la multitude de rencontres inoubliables, l'effervescence et l'adrénaline que ce projet m'apporte, je décide de changer de voie et intègre l'ISEG, Marketing & Communication School à Bordeaux.



Forte d'expériences professionnelles, de stages très formateurs et de conseils avisés, je commence aujourd'hui un MASTER 2 en Stratégie Digitale de marque.



En effet c'est pour moi un univers de compétences que nous devons maîtriser pour être les futurs communicants de demain.



Je me passionne depuis pour le web et les nouvelles technologies, consciente que les principaux leviers de demain sont digitaux.



Curieuse, sociable et volontaire, je pense avoir les qualités requises pour prétendre à une carrière honnête à Bordeaux, Paris ou encore à l'internationale...



Mes compétences :

Marketing

HTML

Community management

Adobe