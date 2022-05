Mathilde Prieur, 19 ans, bac économique et social, étudiante en 2eme année à l’ISEG Marketing & Communication School. Parle anglais et espagnol avec un bon niveau. Aime voyager (Afrique du Sud, Chili, Etats-Unis, Espagne, Allemagne), ainsi que les rencontre avec les étrangers et les cultures des différents pays. Aime également le théâtre et le cinéma. Joue au golf et je fais du sport en salle. Est intéressée par le vin (Bourgogne et Bordelais), dans l’espoir de travailler dans ce domaine d’activité.