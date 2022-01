Benjamin TERRAUBE

Diplômé d'un Master 2 à l'ISEG Marketing & Communication School de Bordeaux, j'ai commencé mes études professionnelles par un BTS Négociation et Relation Client (option Banque - Produits financiers - Assurances) au lycée privé Saint Jacques de Compostelle à DAX. Après cela, j'ai intégré un Bachelor spécialisé dans le Marketing à l'IEC PAU et intégré l'ISEG Marketing & Communication School de Bordeaux.



Durant mes expériences professionnelles, j'ai eu la chance d'effectuer des stages et emplois saisonnier dans des enseignes nationales spécialisées dans la vente de matériel sportif tel que SPORT 2000 et INTERSPORT. Suite à cela, j'ai participé à la création d'une entreprise dont les capitaux sont détenus par un membre de ma famille. L'entreprise en question s'appelle AGRI64, c'est une concession agricole de la marque SAME DEUTZ-FAHR.



Après avoir investi beaucoup de temps à ce projet, je suis resté 7 mois en stage chez DEPACK à Bordeaux en tant qu'assistant chef de projet. Durant cette période j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des projets gestion de stands fascinants sur des salons tel que VINEXPO ou ROLAND GARROS mais aussi sur des implantations de corners de la marque THE KOOPLES et THE KOOPLES SPORT.



J'ai ensuite travaillé en tant que Chef de Projet sur le concept "Fablab" de MYDESIGN (Groupe Carrefour France) de 2015 à 2017 et j'ai décidé de rester dans l'univers de la GMS en signant chez chez Famille Michaud Apiculteurs en tant que Coordinateur Marketing pour travailler sur les marques Lune de Miel®, Miel l'Apiculteur®, Maple Joe® et Sunny Bio®. Je travaille désormais pour le groupe Panther en tant que chef de produit junior de la marque Cottage®.