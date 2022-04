Tél : (33) 06.09.52.84.00



http://www.alain-caboche.com



caboche.photographie@gmail.com



Spécialisé dans la prise de vue publicitaire, industrielle et événementielle.

Je propose aux entreprises une belle mise en valeur de vos produits ou réalisations,

des reportages de vos sites de production, accueil et bureaux.

Portraits des dirigeants et des équipes.

Et je couvre également les événements qui permettent la promotion de votre travail.



Différentes configurations pour tous vos besoins:



- Prise de vue en studio

- Studio installé en entreprise

- Prise de vue sur site

- Prise de vue de reportage



Valorisez votre entreprise dans toute votre communication :



"Alain Caboche Photographie,

Les images qui feront votre différence"



Mes compétences :

photographie

édition

freelance

vin

photo

reportage

publicité

voyage

illustration

architecture