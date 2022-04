Celine AUGEREAU

Maison fondée en 1869, le Château La Croix d'Armens, Saint-Emilion; a donné naissance à six générations de viticulteurs passionnés ! Le savoir-faire ancerstral est respecté et valorisé. Le Terroir est Complexe : argileux, graves, sablonneux avec "Crasse de fer" en Saint-Emilion Grand Cru - Nos vins sont médaillés, distribués en France, et dans le Monde, présents sur certaines des plus belles tables. Depuis le millésime 2012, Le Château La Croix d'Armens est Saint-Emilion Grand Cru. Cette distinction atteste de la qualité de nos vins et de notre savoir-faire. Recherche de partenariats en France et par delà le monde.



Site :Array

e-mail : chateau_lacroixdarmens@yahoo.fr



Mes compétences :

Winemaker

Wine- Tasting

Export manager

Gastronomie