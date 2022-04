Amélie MERCIER

Passionnée depuis toujours par les vins et la gastronomie, j’ai acquis, au cours de mes quinze années d’expérience professionnelle, les compétences qui me permettent de vous adresser ma candidature à un poste de sommelière caviste.

J’ai ainsi développé au fil des années un savoir-faire en France en ce qui a trait aux produits de la vigne en tant que sommelière caviste, responsable de cave et responsable des achats et c’est au Québec que j’ai réalisé une première expérience autour de la gastronomie.



Mes compétences :

Responsable

Sommellerie

Vin

Spiritueux

Sommelier